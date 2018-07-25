Мингорисполком думает о придании военным кладбищам мемориального статуса

25 Июль 19:08 2018-07-26T09:28:59+03:00

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- По инициативе Генеральной прокуратуры в настоящее время Минский горисполком рассматривает вопрос о придании отдельным местам захоронений на территории города, в том числе кладбищам "Военное" и "Восточное", статуса историко-мемориального места погребения, что будет способствовать дополнительной защите рассматриваемых объектов культурного наследия.

Одновременно по предложению Генеральной прокуратуры Советом министров разрабатывается регламент содержания и благоустройства историко-мемориальных мест погребения.

В рамках проводимой работы и во исполнение распоряжения главы государства Генеральная прокуратура в адрес Министерства культуры и Минского горисполкома направила акты прокурорского надзора. Их цель - обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований, провести благоустройство и восстановление элементов историко-культурного наследния в соответствии с требованиями законодательства, организовать работы по реконструкции и реставрации мест захоронений с сохранением исторического, культурного и духовного облика, - рассказали "Комсомолке" в эксклюзивном комментарии в Генпрокуратуре.

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