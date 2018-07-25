2018-07-26T09:28:59+03:00
Общество

Мингорисполком думает о придании военным кладбищам мемориального статуса

Генпрокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране историко-культурного наследия на территории исторических мест захоронений
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
Минский горисполком рассматривает вопрос о придании отдельным местам захоронений на территории города статуса историко-мемориального места погребенияМинский горисполком рассматривает вопрос о придании отдельным местам захоронений на территории города статуса историко-мемориального места погребенияФото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

- По инициативе Генеральной прокуратуры в настоящее время Минский горисполком рассматривает вопрос о придании отдельным местам захоронений на территории города, в том числе кладбищам "Военное" и "Восточное", статуса историко-мемориального места погребения, что будет способствовать дополнительной защите рассматриваемых объектов культурного наследия.

Одновременно по предложению Генеральной прокуратуры Советом министров разрабатывается регламент содержания и благоустройства историко-мемориальных мест погребения.

В рамках проводимой работы и во исполнение распоряжения главы государства Генеральная прокуратура в адрес Министерства культуры и Минского горисполкома направила акты прокурорского надзора. Их цель - обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований, провести благоустройство и восстановление элементов историко-культурного наследния в соответствии с требованиями законодательства, организовать работы по реконструкции и реставрации мест захоронений с сохранением исторического, культурного и духовного облика, - рассказали "Комсомолке" в эксклюзивном комментарии в Генпрокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Чиновники о реконструкции Военного кладбища: Ограды - это пережиток прошлого, а единые надгробья выбирали для долговечности

Конфликт на Военном кладбище: Одни ограды спасают от пилы, а другие просят демонтировать родственники

Как на Военном кладбище пилят деревья: 10 фотографий

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли