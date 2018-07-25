Сотруднице МЧС сделали предложение во Дворце Независимости
Сегодня во Дворце Независимости с экскурсией побывали сотрудники МЧС и юные спасатели. Среди экскурсантов оказалась диспетчер Островецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Оксана Корево, которая решила посетить Дворец вместе со своим молодым человеком Мечиславом Боровским.
В конце экскурсии, во время общего фотографирования, парень неожиданно вывел девушку из толпы и сделал предложение.
- Хочу сказать, пользуясь моментом, чтобы не ходить вокруг да около… Корево Оксана Владимировна, вы готовы стать моей женой? - спросил Мечислав.
Оксана решила не тянуть с ответом и под восторженные гулы коллег приняла предложение, пишет belta.by.
- Я очень счастлива, очень рада. Очень все красиво, слегка неожиданно. Все прекрасно. Конечно, впечатления незабываемые, - призналась журналистам Оксана.
Предложение во Дворце Независимости.Видео: Наталья Стельмах