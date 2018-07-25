2018-07-26T12:06:38+03:00
Общество

Сотруднице МЧС сделали предложение во Дворце Независимости

Она стала первой девушкой, которой предложили выйти замуж в этом месте
Надежда СЕРГЕЕВА
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Фото Андрея Покумейко с сайта belta.by Сотрудницу МЧС позвали замуж во время экскурсии по Дворцу НезависимостиФото Андрея Покумейко с сайта belta.by Сотрудницу МЧС позвали замуж во время экскурсии по Дворцу Независимости
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Сегодня во Дворце Независимости с экскурсией побывали сотрудники МЧС и юные спасатели. Среди экскурсантов оказалась диспетчер Островецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Оксана Корево, которая решила посетить Дворец вместе со своим молодым человеком Мечиславом Боровским.

В конце экскурсии, во время общего фотографирования, парень неожиданно вывел девушку из толпы и сделал предложение.

- Хочу сказать, пользуясь моментом, чтобы не ходить вокруг да около… Корево Оксана Владимировна, вы готовы стать моей женой? - спросил Мечислав.

Оксана решила не тянуть с ответом и под восторженные гулы коллег приняла предложение, пишет belta.by.

- Я очень счастлива, очень рада. Очень все красиво, слегка неожиданно. Все прекрасно. Конечно, впечатления незабываемые, - призналась журналистам Оксана.

Предложение во Дворце Независимости.Видео: Наталья Стельмах

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