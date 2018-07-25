В Гродно произошла массовая авария

25 Июль 20:57 2018-07-26T09:34:05+03:00

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ДТП на некоторое время практически парализовало движение по Румлевскому проспекту и подходах к нему.

По предварительной информации, при осуществлении перестроения большегруз, двигавшийся со стороны Клецкова, вытолкал микроавтобус сразу на попутный автобус и далее на полосу встречного движения, где тот в свою очередь в лобовую столкнулся с еще двумя транспортными средствами. Для производства необходимых действий на месте ДТП были оперативно направлены два наряда ГАИ.

На перекресте проспекта Румлевского и улицы Белуша при необходимости регулировочные действия осуществляет инспектор ДПС.

Водителю микроавтобуса понадобилась помощь медиков. По имеющейся информации, он травмировал ногу. В связи с большим количеством принявших участие в ДТП автомобилей, а также затруднениями в их транспортировке на данный момент открыто только по одной полосе в каждом направлении, сообщили в ГАИ УВД Годненского облисполкома.

Водителей просят скорректировать маршруты движения.