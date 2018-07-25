2018-07-26T09:34:05+03:00
Происшествия

В Гродно произошла массовая авария

Столкнулись минимум пять автомобилей
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
Фото с сайта newgrodno.by В Гродно столкнулись пять автомобилейФото с сайта newgrodno.by В Гродно столкнулись пять автомобилей
Изменить размер текста:

ДТП на некоторое время практически парализовало движение по Румлевскому проспекту и подходах к нему.

По предварительной информации, при осуществлении перестроения большегруз, двигавшийся со стороны Клецкова, вытолкал микроавтобус сразу на попутный автобус и далее на полосу встречного движения, где тот в свою очередь в лобовую столкнулся с еще двумя транспортными средствами. Для производства необходимых действий на месте ДТП были оперативно направлены два наряда ГАИ.

На перекресте проспекта Румлевского и улицы Белуша при необходимости регулировочные действия осуществляет инспектор ДПС.

Водителю микроавтобуса понадобилась помощь медиков. По имеющейся информации, он травмировал ногу. В связи с большим количеством принявших участие в ДТП автомобилей, а также затруднениями в их транспортировке на данный момент открыто только по одной полосе в каждом направлении, сообщили в ГАИ УВД Годненского облисполкома.

Водителей просят скорректировать маршруты движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли