В Гомель доставят двух белорусов, пострадавших в ДТП в Украине

25 Июль 21:42 2018-07-26T09:38:42+03:00

Фото: Вячеслав Аброськин В Гомель перевезут двух белорусов, пострадавших в ДТП в Украине

Гомельские медики уже выехали за ними

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В больницах Николаевской области в данный момент находятся трое пострадавших в ДТП белорусов. Один из них нетранспортабелен и пока остается в реанимации.

- Реанимобиль из Гомельской области выехал в Николаевскую область Украины, чтобы забрать двух наших граждан. Планируется, что сегодня машина с пострадавшими вернется назад, - сообщила belta.by пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Напомним, рано утром 20 июля белорусский микроавтобус Volkswagen ехал по маршруту Одесса - Гомель. Он столкнулся с грузовиком, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Двенадцать человек попали в больницу. Водителя грузовика задержали и поместили под домашний арест. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Ранее девять пострадавших в аварии в Николаевской области транспортировали в Гомель. Они прошли полное обследование в областной клинической больнице. В Украине в Кривоозерской районной больнице в реанимации остался один пострадавший. В Николаевской областной больнице находятся еще два человека.

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