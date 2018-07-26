Фотофакт: сильный ливень затопил Жлобин
Водители массово ищут свои потерянные номерные знаки
Сильный ливень затопил Жлобин. Фото: Анна Полевая в группе "Типичный Жлобин"
Изменить размер текста:
Вслед за Минском, Гомелем и другими белорусскими городами, потерпевшими от затопления нынешним летом, в плену стихии оказался Жлобин. Днем 25 июля районный центр поплыл: в воде оказались улицы, дороги, скамейки…
Жители города пишут о том, что Жлобин превратился в Венецию, и возмущаются, почему коммунальники никак не настроят систему ливневой канализации.
Тем временем по огромным лужам во дворах бегали дети, а водители уже начали искать номерные знаки, масса которых была потеряна во время движения по улицам, затопленным ливнем.
Сильный ливень затопил Жлобин. Фото: Viktoriya Ilinichna в группе "Типичный Жлобин"