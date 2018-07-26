Фотофакт: сильный ливень затопил Жлобин

26 Июль 09:01 2018-07-26T09:36:00+03:00

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Вслед за Минском, Гомелем и другими белорусскими городами, потерпевшими от затопления нынешним летом, в плену стихии оказался Жлобин. Днем 25 июля районный центр поплыл: в воде оказались улицы, дороги, скамейки…

Жители города пишут о том, что Жлобин превратился в Венецию, и возмущаются, почему коммунальники никак не настроят систему ливневой канализации.

Тем временем по огромным лужам во дворах бегали дети, а водители уже начали искать номерные знаки, масса которых была потеряна во время движения по улицам, затопленным ливнем.