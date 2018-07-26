26 Июль 09:36 2018-07-26T09:40:15+03:00

В Минске ребенок застрял головой в перилах балкона. Фото: МЧС

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Необычный призыв о помощи поступил в оперативный центр столичных спасателей днем 25 июля: пятилетний мальчик застрял головой в перилах балкона на четвертом этаже. ЧП произошло в доме по улице Народной. Как голова ребенка попала в ограждение, не сообщается.

Прибывшие спасатели с помощью специального инструмента освободили голову ребенка из металлических ограждений балкона. Мальчик не пострадал, сообщает Минское городское управление МЧС.

Похожая история произошла как-то в Бресте: там мама развешивала белье, а малыш вышел на балкон и провалился между ограждением и полом.