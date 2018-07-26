26 Июль 10:44 2018-07-26T10:46:38+03:00

Минчанин два года скрывался в лесу от розыска. Фото: МВД

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В Жодино милиция задержала 35-летнего минчанина, находящегося в межгосударственном розыске за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина два года прожил в лесу - он ушел в отшельничество из-за своей игровой зависимости.

Проигравшись до последней копейки, он лишился жены и ребенка, отвернулись от него и друзья. Взял в Минске большой банковский кредит и крупные суммы денег взаймы, но отыграться не получилось… После этого минчанин решил уйти в лес и жить там, чтобы не беспокоить родных.

- Проживал зимой и летом в шалаше, полностью обеспечивал себя едой: ловил рыбу, собирал грибы, чернику - иногда продавал ее случайным людям. Шалаш был рядом с местом отдыха водителей фур, которые оставляли продуктовые припасы, взятые в дорогу, иногда и одежду, - сообщает МВД.

А вычислил находящегося в розыске мужчину курсант 3 курса факультета милиции Академии МВД Юрий Чижонков. Он опознал подозреваемого по манере ношения кепки, завел разговор с мужчиной и продолжал его, пока не прибыл наряд.