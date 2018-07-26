В ДТП под Каменцем погибли два ребенка и их мать
Трагедия произошла утром 26 июля на дороге Брест - Каменец - Беловежская пуща. В аварии погибли три человека, в том числе дети двух и пяти лет.
Как сообщают очевидцы, на перекрестке столкнулись грузовой МАЗ и микроавтобус «Рено».
Пассажиры микроавтобуса погибли. Фото: gaibrest.by
- По предварительной информации, водитель грузового автомобиля МАЗ при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю «Рено» и совершил с ним столкновение, - комментируют в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Перед знаком МАЗ должен был остановиться. Фото: gaibrest.by
Известно, что за рулем грузовика ехал 61-летний житель Каменца. Его с травмами забрали в Каменецкую центральную районную больницу.
- Он сидел на земле, за голову взявшись, был в шоке, - говорят о водителе МАЗа очевидцы.
Микроавтобусом управлял 32-летний брестчанин - он с тяжелыми повреждениями попал в реанимацию. Вместе с ним ехали 31-летняя женщина с двумя сыновьями - пассажиры погибли на месте.
На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Водителя микроавтобуса забрали в больницу. Фото: vk.com/alarmbrest
Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»