В ДТП под Каменцем погибли два ребенка и их мать

26 Июль 11:14 2018-07-26T14:44:58+03:00

Страшная авария произошла около 8 утра по дороге в Беловежскую пущу.

На перекрестке микроавтобус столкнулся с МАЗом [фото]

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Трагедия произошла утром 26 июля на дороге Брест - Каменец - Беловежская пуща. В аварии погибли три человека, в том числе дети двух и пяти лет.

Как сообщают очевидцы, на перекрестке столкнулись грузовой МАЗ и микроавтобус «Рено».

Пассажиры микроавтобуса погибли. Фото: gaibrest.by

- По предварительной информации, водитель грузового автомобиля МАЗ при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю «Рено» и совершил с ним столкновение, - комментируют в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Перед знаком МАЗ должен был остановиться. Фото: gaibrest.by

Известно, что за рулем грузовика ехал 61-летний житель Каменца. Его с травмами забрали в Каменецкую центральную районную больницу.

- Он сидел на земле, за голову взявшись, был в шоке, - говорят о водителе МАЗа очевидцы.

Микроавтобусом управлял 32-летний брестчанин - он с тяжелыми повреждениями попал в реанимацию. Вместе с ним ехали 31-летняя женщина с двумя сыновьями - пассажиры погибли на месте.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.