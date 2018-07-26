2018-07-26T11:28:16+03:00
Происшествия

Житель Бобруйска спал на шпалах, когда над ним проезжал поезд

Мужчина отделался только штрафами
Павел МИЦКЕВИЧ
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Житель Бобруйска спал на шпалах, когда нам ним проезжал поездЖитель Бобруйска спал на шпалах, когда нам ним проезжал поездФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Говорят, пьяным везет. Далеко не всегда, ведь часто погибают именно пьяные люди, но в данном случае 40-летнему жителю Бобруйска крупно повезло. Будучи пьяным, он вышел за город и уснул на шпалах. Вскоре над ним проехал поезд - локомотив и 30 грузовых вагонов...

- Машинист применил экстренное торможение, заметив лежащего мужчину. Локомотивная бригада разбудила его и помогла выбраться из-под состава, - сообщили belta.by в МВД.

Мужчина ни капли не пострадал. Но за проступок получит штраф по двум протоколам: за появление в общественном месте в состоянии опьянения и за нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте.

Кстати, причинен ущерб и железной дороге: задержка в движении грузового поезда составила 50 минут.

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