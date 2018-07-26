В Минске сгорел офис из-за короткого замыкания удлинителя
Сгорели мебель и компьютеры, закопчен коридор
В Минске сгорел офис из-за короткого замыкания удлинителя. Фото: МЧС
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Вечером в среду, после окончания рабочего дня, в административном здании на Долгиновском тракте в Минске загорелся офис. Дым валил из окон первого этажа.
Прибывшие спасатели ликвидировали пожар. Оказалось, что в одном из кабинетов на площади 24 кв. метра загорелось имущество. Огонь повредил все имущество на всей площади помещения - в том числе это мебель и компьютерная техника, а также три оконных блока. Кроме того, закопчен коридор здания. Пострадавших, к счастью, нет.
Минское городское управление МЧС сообщает, что стало причиной пожара. Предполагается, что офис загорелся из-за короткого замыкания электроудлинителя.