Лукашенко рассказал, что в Беларуси сократили чиновников: теперь их 30 тыс.
Президент Беларуси в четверг провел совещание по вопросам социально-правовых гарантий госслужащих и повышения престижа госслужбы. Александр Лукашенко заявил, что чиновником должен быть человек «с высочайшими моральными качествами». Также президент считает, что в госаппарате «не должно быть и намека на коррупционные проявления».
Глава государства рассказал о том, что в последние годы в Беларуси на четверть сократил число чиновников. Теперь их в стране чуть более 30 тыс.
- Если вы пришли ко мне с предложениями о повышении денежного довольствия и зарплат госслужащим, даже не поднимайте этот вопрос, он раз и навсегда решен, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Президент раскритиковал то, что в госорганах наблюдается негативная тенденция, когда подбор кандидатов на вакантные должности «затягивается на месяцы, а то и годы». В связи с этим Лукашенко считает, что важно решить, как именно привлечь в госаппарат самых лучших управленцев.