2018-07-26T12:49:51+03:00
Политика

Лукашенко рассказал, что в Беларуси сократили чиновников: теперь их 30 тыс.

Президент: «Вопрос о повышении зарплат госслужащим раз и навсегда решен»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко рассказал, что в Беларуси сократили чиновников: теперь их 30 тыс.Лукашенко рассказал, что в Беларуси сократили чиновников: теперь их 30 тыс.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси в четверг провел совещание по вопросам социально-правовых гарантий госслужащих и повышения престижа госслужбы. Александр Лукашенко заявил, что чиновником должен быть человек «с высочайшими моральными качествами». Также президент считает, что в госаппарате «не должно быть и намека на коррупционные проявления».

Глава государства рассказал о том, что в последние годы в Беларуси на четверть сократил число чиновников. Теперь их в стране чуть более 30 тыс.

- Если вы пришли ко мне с предложениями о повышении денежного довольствия и зарплат госслужащим, даже не поднимайте этот вопрос, он раз и навсегда решен, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент раскритиковал то, что в госорганах наблюдается негативная тенденция, когда подбор кандидатов на вакантные должности «затягивается на месяцы, а то и годы». В связи с этим Лукашенко считает, что важно решить, как именно привлечь в госаппарат самых лучших управленцев.

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