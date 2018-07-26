2018-07-26T14:11:00+03:00
Происшествия

Подробности аварии в Каменецком районе: мать и двое детей погибли на месте, отец скончался в больнице

Возбуждено уголовное дело
Оксана БРОВАЧ
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В аварии под Каменцем погибла семья с двумя детьми. Фото: gaibrest.byВ аварии под Каменцем погибла семья с двумя детьми. Фото: gaibrest.by
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Следователи и эксперты проводят осмотр места происшествия, где утром 26 июля случилось серьезное ДТП. На перекрестке автодороги Брест - Каменец - Беловежская пуща с второстепенной дорогой в деревню Радость столкнулись грузовой МАЗ и микроавтобус «Рено». В нем ехала семья - 32-летний брестчанин, его 31-летняя супруга и двое детей двух и пяти лет.

Супруга и двухлетний мальчик погибли на месте. Второго ребенка врачи пытались спасти, но реанимация оказалась безуспешной. Водителя микроавтобуса забрали в реанимацию Каменецкой райбольницы. Позже стало известно, что он умер во время операции.

Водитель МАЗа не пострадал. Как сообщают очевидцы, после аварии он сидел на обочине, обняв голову руками.

- Установлено, что один ребенок находился в детском кресле, второй - на руках у матери, которая была пристегнута ремнем безопасности, - комментирует Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси. Работу следственно-оперативной группы на месте ДТП координирует руководство управления Следственного комитета по Брестской области.

Следственно-оперативная группа продолжает осмотр на месте ДТП в Каменецком районе.Источник: instagram.com/sledcomrb

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