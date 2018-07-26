2018-07-26T14:17:08+03:00
Происшествия

Поезд «Киев - Минск» врезался в грузовик: жертв нет

Заметив автомобиль на переезде, машинист локомотива применил экстренное торможение
Павел МИЦКЕВИЧ
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Поезд «Киев-Минск» врезался в грузовик: жертв нетПоезд «Киев-Минск» врезался в грузовик: жертв нетФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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ЧП на железной дороге произошло в Беларуси рано утром в четверг. Около семи утра 26 июля международный поезд №85 «Киев - Минск» по дороге в белорусскую столицу столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗ-52». Это произошло на перегоне «Бобруйск - Мирадино».

Виновником оказался водитель грузовика. Он выехал на регулируемый железнодорожный переезд, который функционирует без дежурного работника, но оповещает о запрете движения через переезд с помощью светового и звукового сигналов.

Заметив грузовик на переезде, машинист локомотива применил экстренное торможение. К счастью, жертв удалось избежать: никто из пассажиров поезда и находившихся в автомобиле не пострадал.

Однако возникла значительная задержка в пути поезда. Пассажиры прибыли в Минск с опозданием около трех часов, сообщает Белорусская железная дорога и приносит извинения пассажирам за неудобства.

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