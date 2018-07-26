2018-07-26T14:44:26+03:00
Происшествия

В аварии под Каменцем уже четверо погибших: умер отец детей

В страшном ДТП погибла вся семья. Водитель грузовика в ДТП не пострадал
Павел МИЦКЕВИЧ
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В страшном ДТП погибла вся семья. Фото: СКВ страшном ДТП погибла вся семья. Фото: СК
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Водитель «Рено», в которое в четверг утром въехал «МАЗ», в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, но через некоторое время скончался. Ранее в страшной аварии погибла его супруга и двое детей. 28-летняя женщина и трехлетний сын скончались на месте ДТП, а еще один мальчик, пятилетний, умер во время оказания медпомощи прибывшей бригадой медиков.

На месте работает Следственный комитет, возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек, сообщает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Как уже установили следователи, один из детей во время столкновения был в детском кресле, а второй - на руках у матери, которая была пристегнута.

Напомним, трагедия произошла примерно в 8.15 на местной трассе Брест - Каменец- «Беловежская пуща». По предварительной версии ГАИ, водитель грузовика при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество микроавтобусу и совершил с ним столкновение. Кстати, водитель «МАЗа» не пострадал.

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