Платить за коммуналку в ЕРИП белорусы будут по-новому
В системе ЕРИП реформируют дерево услуг, благодаря чему оплачивать услуги ЖКХ через инфокиоск, компьютер или мобильный телефон станет проще. Новая схема начинает функционировать уже в четверг, 26 июля.
Главное новшество состоит в том, что для оплаты коммуналки сначала необходимо будет выбрать не регион, как прежде, а категорию «Коммунальные платежи». После чего выбирается подраздел - например, ЖКУ, электроснабжение, и только после этого - город или район.
Платить за коммуналку в ЕРИП белорусы будут по-новому. Фото: ЕРИП
Период оплаты за прошлый месяц уже истекает, а новый период начнется примерно 14 августа - до этого времени обещают окончательно завершить работы по новой версии схемы оплаты.
На предприятии отмечают, что изменения не коснутся тех, кто совершает оплату по номеру плательщика ЕРИП либо по коду услуги. В компании отмечают, что все вопросы по новой версии оплаты можно уточнить по единому телефонному номеру 141.