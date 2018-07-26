2018-07-26T15:59:44+03:00
Экономика

Платить за коммуналку в ЕРИП белорусы будут по-новому

Для оплаты коммуналки сначала необходимо выбрать не регион, а категорию «Коммунальные платежи»
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Платить за коммуналку в ЕРИП белорусы будут по-новомуПлатить за коммуналку в ЕРИП белорусы будут по-новомуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В системе ЕРИП реформируют дерево услуг, благодаря чему оплачивать услуги ЖКХ через инфокиоск, компьютер или мобильный телефон станет проще. Новая схема начинает функционировать уже в четверг, 26 июля.

Главное новшество состоит в том, что для оплаты коммуналки сначала необходимо будет выбрать не регион, как прежде, а категорию «Коммунальные платежи». После чего выбирается подраздел - например, ЖКУ, электроснабжение, и только после этого - город или район.

Платить за коммуналку в ЕРИП белорусы будут по-новому. Фото: ЕРИП

Платить за коммуналку в ЕРИП белорусы будут по-новому. Фото: ЕРИП

Период оплаты за прошлый месяц уже истекает, а новый период начнется примерно 14 августа - до этого времени обещают окончательно завершить работы по новой версии схемы оплаты.

На предприятии отмечают, что изменения не коснутся тех, кто совершает оплату по номеру плательщика ЕРИП либо по коду услуги. В компании отмечают, что все вопросы по новой версии оплаты можно уточнить по единому телефонному номеру 141.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли