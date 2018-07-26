26 Июль 15:11 2018-07-26T15:59:44+03:00

Платить за коммуналку в ЕРИП белорусы будут по-новому Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Для оплаты коммуналки сначала необходимо выбрать не регион, а категорию «Коммунальные платежи»

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В системе ЕРИП реформируют дерево услуг, благодаря чему оплачивать услуги ЖКХ через инфокиоск, компьютер или мобильный телефон станет проще. Новая схема начинает функционировать уже в четверг, 26 июля.

Главное новшество состоит в том, что для оплаты коммуналки сначала необходимо будет выбрать не регион, как прежде, а категорию «Коммунальные платежи». После чего выбирается подраздел - например, ЖКУ, электроснабжение, и только после этого - город или район.

Платить за коммуналку в ЕРИП белорусы будут по-новому. Фото: ЕРИП

Период оплаты за прошлый месяц уже истекает, а новый период начнется примерно 14 августа - до этого времени обещают окончательно завершить работы по новой версии схемы оплаты.

На предприятии отмечают, что изменения не коснутся тех, кто совершает оплату по номеру плательщика ЕРИП либо по коду услуги. В компании отмечают, что все вопросы по новой версии оплаты можно уточнить по единому телефонному номеру 141.