2018-07-26T17:03:55+03:00
Общество

Инспектор ГАИ в Минске отговорил девушку совершать суицид

Она собиралась прыгать с моста из-за расставания с парнем
Павел МИЦКЕВИЧ
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Инспектор ГАИ в Минске отговорил девушку совершать суицидИнспектор ГАИ в Минске отговорил девушку совершать суицидФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Прыгнуть с моста в Минске собиралась девушка, которая поссорилась со своим парнем. К счастью, рядом оказался инспектор ГАИ Леонид Харламов, который сумел найти слова, чтобы отговорить девушку от отчаянного шага.

- Майор нес службу на кольцевой дороге, когда недалеко от инспектора на мосту стояла девушка. Вдруг она перешагнула через ограждение и оказалась на краю моста. Заметив это, инспектор побежал к ней, - сообщает ГУВД.

Сначала девушка ничего не отвечала милиционеру, но потом рассказала, что поссорилась с парнем, с которым встречается уже пять лет, и во время ссоры он предложил расстаться.

Девушка призналась, что очень любит молодого человека и не может пережить расставание, поэтому решила покончить жизнь самоубийством. Другого выхода - помимо суицида - она для себя не видела. Но после разговора с инспектором, который сумел успокоить девушку и вселить в нее надежду, она передумала прыгать.

- Ей нужно было с кем-то поговорить, - рассказал милиционер. - Я просто объяснил, что жизнь на этом не заканчивается, что будет еще много интересного.

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