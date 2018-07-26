+32. Жара и грозы ожидают белорусов в выходные

26 Июль 17:15 2018-07-26T17:15:12+03:00

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Теплая, но влажная погода с дождями и грозами ожидается в Беларуси в пятницу, а с 28 июля обстановка в атмосфере начнет меняться.

Сначала жара придет в Гомельскую область - уже в субботу здесь ожидается +32 градуса. Назавтра - та же температура на Минщине и в Могилевской области. Чуть прохладнее будет в Витебске - до плюс 30. На западе страны станет жарко в понедельник - 30 июля в Бресте и Гродно прогнозируют +33 градуса! В последующие дни жара немного спадет.

Кстати, с воскресенья почти на всей территории Беларуси ожидается сухая погода. Осадки прогнозируют в понедельник в западных регионах.

Ночи тоже будут теплыми - от 15 до 21 градуса, передает Белгидромет. Значит, скоро можно собираться в лес по грибы.