2018-07-26T17:15:12+03:00
Общество

+32. Жара и грозы ожидают белорусов в выходные

А на следующей неделе прогнозируют жаркую погоду без осадков
Павел МИЦКЕВИЧ
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На следующей неделе прогнозируют жаркую погоду без осадковНа следующей неделе прогнозируют жаркую погоду без осадковФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Теплая, но влажная погода с дождями и грозами ожидается в Беларуси в пятницу, а с 28 июля обстановка в атмосфере начнет меняться.

Сначала жара придет в Гомельскую область - уже в субботу здесь ожидается +32 градуса. Назавтра - та же температура на Минщине и в Могилевской области. Чуть прохладнее будет в Витебске - до плюс 30. На западе страны станет жарко в понедельник - 30 июля в Бресте и Гродно прогнозируют +33 градуса! В последующие дни жара немного спадет.

Кстати, с воскресенья почти на всей территории Беларуси ожидается сухая погода. Осадки прогнозируют в понедельник в западных регионах.

Ночи тоже будут теплыми - от 15 до 21 градуса, передает Белгидромет. Значит, скоро можно собираться в лес по грибы.

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