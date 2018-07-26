2018-07-27T09:11:39+03:00
Происшествия

Вертолет МЧС Беларуси помогает тушить пожар в Латвии

Вертолет Ми-8 вылетел в Латвию по поручению Александра Лукашенко
Надежда СЕРГЕЕВА
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Фото с сайта МЧС Борт МЧС Беларуси помогает тушить пожар в ЛатвииФото с сайта МЧС Борт МЧС Беларуси помогает тушить пожар в Латвии
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С просьбой о помощи выступила латвийская сторона, сообщили в МЧС. Экипаж и спасатели отправились в Латвию утром 26 июля. Борт приземлился на аэродроме вблизи города Талси в 14.57.

Ми-8 оборудован специальным водосливным устройством и может забирать почти из любого водоема три тонны воды. У авиации МЧС Беларуси есть большой опыт работы по тушению пожаров в природных экосистемах в сложных условиях. Помощь в ликвидации очагов огня они оказывали в Турции, Греции, России.

Белорусские спасатели изучили местность, где идет тушение обширного пожара, определили места забора воды, решили все вопросы по пересечению границы, размещению борта в Латвии. После этого экипаж приступил к работе по тушению пожара.

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