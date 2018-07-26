2018-07-27T09:14:14+03:00
Происшествия

В Минске лжеброкеры выманили у белорусов около $650 тысяч

От противоправных действий пострадали не менее 9 человек
Надежда СЕРГЕЕВА
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Фото с сайта pixabay.com Лжеброкеры выманили у белорусов около $650 тысячФото с сайта pixabay.com Лжеброкеры выманили у белорусов около $650 тысяч
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Расследование "дела лжеброкеров" продолжается, - сообщили belta.by в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Интернет-сервис под торговой маркой "Trade12" якобы занимался оказанием брокерских услуг. Гражданам предлагали заработать на разнице курсов валют, поучаствовать в торговле металлами, контрактами, акциями. Для этого нужно было внести денежные средства на торговый счет на электронной платформе компании. Потерпевшие были уверены, что под руководством "брокера" проводят реальные операции с ценными бумагами, однако фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги.

Изначально для потерпевших моделировалась успешная финансовая деятельность, после чего их убеждали вкладывать все большие суммы. Если те отказывались дополнительно вносить деньги на счет, "брокеры" поясняли, что обналичить средства невозможно, чтобы продолжать пользоваться счетом, необходимо его пополнить на еще более крупную сумму.

Действия неустановленных представителей "Trade12" квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Подготовлены международные поручения об оказании правовой помощи, проводятся мероприятия по установлению причастных к этому преступлению. Уголовные дела в отношении представителей компании возбуждались по всей территории Беларуси и в странах СНГ с 2016 года.

Следственный комитет обращает внимание, что интернет-сервис "Trade 12" не имеет прав на оказание финансовых услуг на территории Беларуси и внесен в черный список многих международных организаций по регулированию отношений в сфере финансовых рынков. В случае причинения ущерба от действий компании можно обратиться по телефонам: 389-55-55 или 392-97-12.

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