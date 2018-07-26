2018-07-27T09:16:21+03:00
Происшествия

В Гомеле спасатели помогли инвалиду, у которого пробило колесо в коляске

Сотрудники МЧС отремонтировали колесо, а мужчина продолжил движение
Надежда СЕРГЕЕВА
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Фото с сайта МЧС В Гомеле спасатели помогли инвалиду, отремонтировав пробитое колесо коляскиФото с сайта МЧС В Гомеле спасатели помогли инвалиду, отремонтировав пробитое колесо коляски
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Спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали по сообщению о необходимости оказать помощь мужчине в инвалидной коляске в среду, 25 июля, около шести часов вечера.

Он находился у дома 1 по улице Кожара в Гомеле, когда в коляске спустило колесо.

Прибыв к месту вызова, спасатели выяснили, что на пешеходной дорожке в инвалидной коляске находится инвалид I группы по опорно-двигательному аппарату 1963 года рождения, в коляске которого пробито и спущено колесо, рассказали в МЧС.

Сотрудники МЧС залатали колесо, и мужчина смог продолжить путь.

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