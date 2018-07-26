2018-07-27T09:19:19+03:00
Происшествия

"Черный риелтор", приговоренный к расстрелу, уже месяц держит голодовку

Мужчина считает, что его права на переписку нарушены
Надежда СЕРГЕЕВА
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Фото: belta.by "Черный риэлтор", приговоренный к расстрелу, уже месяц голодаетФото: belta.by "Черный риэлтор", приговоренный к расстрелу, уже месяц голодает
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Таким образом Игорь Гершанков, находящийся в камере смертников следственного изолятора №1, выражает протест против нарушения его прав.

Все жалобы Гершанкова в Генеральную прокуратуру, Департамент исполнения наказаний, в белорусское представительство ООН, а также многие письма к родным не доходят до адресатов, пишет сайт spring96.org.

По словам матери, во время очередного краткосрочного свидания, которое состоялось 25 июля, она не узнала собственного сына.

- Он за этот месяц голодовки похудел на 18 килограммов, глаза стали неживые, едва ноги передвигает, даже говорит с трудом, запинаясь на каждом слове, - рассказала она.

Общаясь с сыном, женщина узнала, что первые дни он держал сухую голодовку, а потом Игорю принудительно начали ставить капельницы.

Напомним, по приговору Могилевского областного суда 21 июля главного фигуранта Игоря Гершанкова и его подельника Семена Бережного суд приговорил к смертной казни - расстрелу. Супруге Игоря Гершанкова суд назначил 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Борису Колесникову назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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