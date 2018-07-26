2018-07-26T21:37:08+03:00
Происшествия

Прокуратура Витебской области помогла пенсионерке вернуть квартиру

Решение вступило в законную силу
Надежда СЕРГЕЕВА
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Фото с сайта progomel.by Прокуратура Витебщины помогла пенсионерке вернуть квартируФото с сайта progomel.by Прокуратура Витебщины помогла пенсионерке вернуть квартиру
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В прокуратуру Витебской области обратилась 81-летняя гражданка, она заявила о нарушении ее жилищных прав. Женщина проживала одна в благоустроенной квартире в Полоцке. В октябре 2015 года она сломала ногу, в результате чего утратила способность передвигаться и обслуживать себя самостоятельно. При таких обстоятельствах она оформила договор дарения квартиры малознакомой гражданке с условием, что та обеспечит ей уход.

На протяжении длительного времени та добросовестно заботилась о дарителе: покупала продукты, готовила еду, убирала, стирала одежду и даже сделала ремонт в квартире. Однако такое положение дел сохранялось до тех пор, пока у пенсионерки не случился инфаркт. После курса лечения в городском медицинском учреждении ответчик не забрал ее из больницы, а поместил в отделение сестринского ухода.

В последующем пожилая женщина осознала, что подписала договор, не соответствовавший ее реальному волеизъявлению, поскольку на самом деле имела намерение произвести отчуждение спорного жилого помещения при условии ухода и заботы о ней. А в итоге заключения договора дарения безвозмездно передала квартиру в собственность сиделке и утратила постоянное место жительства.

После изучения всех доводов одинокой престарелой женщины прокурор Витебской области направил в суд Полоцкого района и г. Полоцка исковое заявление о признании недействительным договора дарения квартиры на основании п. 1 ст. 179 Гражданского кодекса Республики Беларусь ввиду заключения его под влиянием заблуждения.

Решением суда заявленные прокурором требования удовлетворены в полном объеме. Сделка признана недействительной.

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