Фото: «Майбах» Лукашенко привезли в Гомель и благоустраивают город к его приезду

27 Июль 01:30 2018-07-27T10:05:16+03:00

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Гомельчане не сомневаются: в город приедет Александр Лукашенко, хотя официальной информации на этот счет до сих пор не было. Однако все говорит о скором визите: постриженные газоны, отремонтированные дороги, покрашенные фасады, новая плитка и ровный асфальт на тротуарах...

Гомель благоустраивают к приезду ЛукашенкоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

По всему маршруту следования президента ремонтировали дорогиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Президент должен торжественно открыть в Гомеле новую детскую областную больницу. Во время прошлого визита он поручил построить ее за два года. И вот время прошло, больницу возвели и все последние дни массово драили ее внутри и снаружи.

Во дворе больницы чистили асфальтФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Также гомельчане заметили на улице Жарковского, напротив новостройки, много авто со столичными номерами и роскошный «Майбах» - одну из самых дорогих машин в мире. Как известно, на этом автомобиле ездит Лукашенко.

В Гомель уже доставили президентский "Майбах"Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Рядом с новой больницей расположено отреконструированное здание местного управления Следственного комитета. Оно тоже готово к открытию. Раньше здесь находился городской роддом, но когда его закрыли и стало известно о том, что здание отдали СК, новость вызвала большое возмущение среди горожан.

Раньше здесь был роддом, а сейчас - Следственный комитетФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Перед облисполкомом положили новую плиткуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Улицу, где расположена новая больница, перекрыли и отбили место для стоянкиФото: Павел МИЦКЕВИЧ