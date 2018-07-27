В Мостовском районе мужчину избили до смерти, один из подозреваемых - несовершеннолетний

27 Июль 09:23 2018-07-27T12:24:07+03:00

Трое избили мужчину в притоне, и он скончался. Фото: Следственный комитет.

Мужчина повздорил с собутыльниками, с которыми несколько дней пил в местном притоне

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Уголовное дело возбуждено в отношении троих человек, которые до смерти избили односельчанина. Трагедия произошла в деревне Зарудавье Мостовского района 24 июля. Жертва - неработающий житель этой деревни, мужчине был 31 год, ранее он был не раз судим. Погиб он в доме односельчанки.

- Дом, в котором обнаружен погибший, является местом сбора лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Несмотря на отсутствие электричества, хозяева производят несанкционированное подключение к воздушной линии электропередач. На протяжении нескольких дней при участии владельцев дома в нем происходило распитие спиртных напитков, - рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Собутыльники повздорили. Двое братьев и 17-летний сын хозяйки избили своего оппонента. От полученных травм мужчина умер.

- Все подозреваемые задержаны. По результатам освидетельствования содержание алкоголя в крови одного из них составило 3,4 промилле, второго - 0,9, а несовершеннолетнего - 0,7. Один из братьев ранее уже привлекался к уголовной ответственности, - рассказал Сергей Шершеневич.