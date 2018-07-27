2018-07-27T12:23:36+03:00
Общество

Пока отец был на рыбалке, двое детей погибли на пожаре

Мальчика и девочку пытались реанимировать, но не смогли
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
На пожаре в Минском районе спасатели вынесли из горящей комнаты двоих детей, но медикам не удалось их реанимировать.На пожаре в Минском районе спасатели вынесли из горящей комнаты двоих детей, но медикам не удалось их реанимировать.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Изменить размер текста:

Пожар в общежитии в поселке Лесной Минского района случился поздним вечером 26 июля. Сообщение в МЧС поступило в 23.37. Возгорание произошло в одной из комнат на пятом этаже, из окна валил дым.

Спасатели вынесли из комнаты на свежий воздух двоих детей и передали бригаде скорой помощи. Дети были без сознания. Медики пытались реанимировать их, но спасти детей не удалось.

- На момент происшествия брат с сестрой находились дома одни. Дети проживали с отцом. По предварительным данным, когда случился пожар, он находился на рыбалке, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Огонь уничтожил кровать и постельные принадлежности, повредил отделку стен и окно. Специалисты устанавливают причину пожара.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли