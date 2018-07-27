Пока отец был на рыбалке, двое детей погибли на пожаре

27 Июль 09:42 2018-07-27T12:23:36+03:00

На пожаре в Минском районе спасатели вынесли из горящей комнаты двоих детей, но медикам не удалось их реанимировать. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Мальчика и девочку пытались реанимировать, но не смогли

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Пожар в общежитии в поселке Лесной Минского района случился поздним вечером 26 июля. Сообщение в МЧС поступило в 23.37. Возгорание произошло в одной из комнат на пятом этаже, из окна валил дым.

Спасатели вынесли из комнаты на свежий воздух двоих детей и передали бригаде скорой помощи. Дети были без сознания. Медики пытались реанимировать их, но спасти детей не удалось.

- На момент происшествия брат с сестрой находились дома одни. Дети проживали с отцом. По предварительным данным, когда случился пожар, он находился на рыбалке, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Огонь уничтожил кровать и постельные принадлежности, повредил отделку стен и окно. Специалисты устанавливают причину пожара.