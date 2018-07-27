В Гомеле женщина пыталась зарезать инвалида, а в Минске инвалид зарезал жену

27 Июль 11:06 2018-07-27T12:34:30+03:00

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25 июля в Гомеле едва не погиб инвалид III группы. Мужчина был в гостях у женщины, они вместе выпили, а потом дама набросилась на кавалера с ножом. К счастью, пострадавший остался жив, он в больнице с колото-резаной раной шеи. 47-летняя женщина задержана, сообщает пресс-служба МВД.

В тот же день в Минске около десяти часов утра в поле около дома №134 по улице Есенина нашли тело 54-летней женщины. Оказалось, что убитая пролежала там несколько дней. 23 июля ее в ссоре убил муж. Супруги поссорились после того, как распили спиртное. Муж несколько раз ударил женщину ножом в грудь. Мужчина - инвалид третьей группы. Он задержан.