Белорусских солдат отправят на сельхозработы
Сто военнослужащих помогут аграриям убирать урожай
Сто военнослужащих отправят на уборочную.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Более сотни военнослужащих отправляет Министерство обороны на помощь аграриям. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Белорусская армия уже не первый год помогает убирать урожай, такие «десанты» стали уже традиционными. В этом году в Вооруженных Силах сформировали три сводных автомобильных подразделения, в которые включены 60 единиц автомобильной техники и более сотни военнослужащих. Эти подразделения отправляются в Могилевскую, Витебскую и Минскую области, чтобы перевозить сельскохозяйственные грузы.
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