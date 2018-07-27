2018-07-27T12:41:23+03:00
Общество

В Барановичах безбилетник ударил контролера по лицу

Мужчина так отреагировал на требование заплатить штраф
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Барановичах - особо агрессивные зайцы? Безбилетники не в первый раз нападают там на контролеров.В Барановичах - особо агрессивные зайцы? Безбилетники не в первый раз нападают там на контролеров.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Изменить размер текста:

До пяти лет лишения свободы может грозить неработающему жителю Барановичей. Мужчина напал на контролера.

Историю рассказывает intex-press.by. Это произошло 26 июля на одной из остановок общественного транспорта. 40-летний мужчина ехал в автобусе без билета, контролер обнаружила это и, когда автобус остановился, вывела его на улицу и потребовала оплатить штраф. Мужчина ударил контролера по лицу и попытался сбежать. Его поймали сотрудники патрульно-постовой службы.

В тот же день в отношении агрессивного "зайца" возбудили уголовное дело по факту применения насилия к должностному лицу, выполняющему служебные обязанности.

"Зайцы" в Барановичах уже не в первый раз нападают на контролеров. Так, 25 июня мужчина ударил контролера, когда тот попросил его предъявить билет. А в 2012 году нетрезвый безбилетник, который к тому же проспал свою остановку, ударил женщину-контролера по лицу, когда та разбудила его и предложила оплатить штраф.

Еще больше материалов по теме: «Брест: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли