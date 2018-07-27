В Барановичах безбилетник ударил контролера по лицу

27 Июль 11:56 2018-07-27T12:41:23+03:00

В Барановичах - особо агрессивные зайцы? Безбилетники не в первый раз нападают там на контролеров. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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До пяти лет лишения свободы может грозить неработающему жителю Барановичей. Мужчина напал на контролера.

Историю рассказывает intex-press.by. Это произошло 26 июля на одной из остановок общественного транспорта. 40-летний мужчина ехал в автобусе без билета, контролер обнаружила это и, когда автобус остановился, вывела его на улицу и потребовала оплатить штраф. Мужчина ударил контролера по лицу и попытался сбежать. Его поймали сотрудники патрульно-постовой службы.

В тот же день в отношении агрессивного "зайца" возбудили уголовное дело по факту применения насилия к должностному лицу, выполняющему служебные обязанности.

"Зайцы" в Барановичах уже не в первый раз нападают на контролеров. Так, 25 июня мужчина ударил контролера, когда тот попросил его предъявить билет. А в 2012 году нетрезвый безбилетник, который к тому же проспал свою остановку, ударил женщину-контролера по лицу, когда та разбудила его и предложила оплатить штраф.