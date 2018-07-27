В Гродненском зоопарке спасли ласточку

27 Июль 13:04 2018-07-27T13:49:45+03:00

Птенец выпал из гнезда, и прохожие отнесли его в зоопарк в коробке из-под обуви

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Две недели назад в Гродненском зоопарке появился новый питомец - обыкновенная городская ласточка. Птенец ласточки выпал из гнезда, его подобрали прохожие и в коробочке из-под обуви принесли в зоопарк. Историю спасения птицы рассказывает newgrodno.by.

Птицу назвали Ириной. Она привыкла к людям, научилась самостоятельно есть, пить, купаться. Доверяет только тем, кого хорошо знает. Это значит, что у ласточки есть шанс вернуться в дикую природу.

Пока сотрудники зоопарка выхаживали маленькую ласточку, к ним принесли еще одну травмированную птицу - чайку с переломанным крылом. Через пару недель и она выздоровеет и отправится на волю, прогнозируют в зоопарке.