2018-07-27T13:49:45+03:00
Общество

В Гродненском зоопарке спасли ласточку

Птенец выпал из гнезда, и прохожие отнесли его в зоопарк в коробке из-под обуви
Алиса МИЕЛОФОН
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Птенца, выпавшего из гнезда, выходили в Гродненском зоопарке. Фото: newgrodno.by.Птенца, выпавшего из гнезда, выходили в Гродненском зоопарке. Фото: newgrodno.by.
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Две недели назад в Гродненском зоопарке появился новый питомец - обыкновенная городская ласточка. Птенец ласточки выпал из гнезда, его подобрали прохожие и в коробочке из-под обуви принесли в зоопарк. Историю спасения птицы рассказывает newgrodno.by.

Птицу назвали Ириной. Она привыкла к людям, научилась самостоятельно есть, пить, купаться. Доверяет только тем, кого хорошо знает. Это значит, что у ласточки есть шанс вернуться в дикую природу.

Пока сотрудники зоопарка выхаживали маленькую ласточку, к ним принесли еще одну травмированную птицу - чайку с переломанным крылом. Через пару недель и она выздоровеет и отправится на волю, прогнозируют в зоопарке.

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