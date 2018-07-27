В Сенненском районе милиционер в отпуске спас утопающего

27 Июль 13:16 2018-07-27T13:52:39+03:00

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Сотрудник ОМОН Минского ГУВД Павел Козырев спас человека, который едва не утонул на озере Кичино в Сенненском районе Витебской области. Павел приехал на озеро отдохнуть вместе с семьей, когда был в отпуске.

- Уже вечерело, когда метрах в двухстах от берега рыбак на надувной резиновой лодке засуетился и в доли секунды оказался в воде. Лодку уносило ветром, и мужчина безуспешно пытался в нее забраться. Мокрая одежда тянула его ко дну, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Павел Козырев бросился на помощь. Он на лодке проплыл двести метров до утопающего и в последнюю секунду успел схватить его. Мужчина уже шел ко дну. Когда Павел втащил его в лодку, тот был без сознания. Сотрудник милиции оказал мужчине первую помощь и вскоре тот пришел в себя.

Спасенный, Сергей Зоркин, оказался бывшим сотрудником российских правоохранительных органов и ветераном Афганской войны.

За спасение человека начальник УВД Витебского облисполкома вручил Павлу Козыреву наручные часы, нагрудный знак «Витебская милиция».