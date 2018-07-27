2018-07-27T15:12:57+03:00
Общество

Вечером 27 июля белорусы увидят суперзатмение: «Кровавая Луна» встретится с Марсом

Сегодня ночью можно будет наблюдать самое длительное в XXI веке полное затмение Луны и великое противостояние Марса
Наталья ПАРТОЛИНА
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Сегодня тень Земли полностью закроет Луну. Фото: блог космонавта Олега Артемьева.Сегодня тень Земли полностью закроет Луну. Фото: блог космонавта Олега Артемьева.
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Два редких астрономических явления сразу смогут увидеть белорусы в ночь с 27 на 28 июля.

- Сегодня произойдет полное лунное затмение и великое противостояние Марса, - рассказал «Комсомолке» председатель Витебского астрономического клуба «Гелиос» при ВГУ имени Машерова Владимир Голубев. - Это уникальный шанс. Следующее полное лунное затмение ожидается только в 2022 году. А великое противостояние Марса, то есть максимальное сближение его с Землей, когда Солнце, Земля и Марс выстраиваются в одну линию, происходит один раз в 15 - 17 лет. Последний раз такое происходило 28 августа 2003 года.

Полное лунное затмение называют «Кровавой Луной». Интересно, что кроваво-красные цвета Луны, закрытой тенью Земли, передать может фотокамера, а невооруженный человеческий глаз, скорее всего, увидит Луну серой либо кирпичного цвета.

Затмение будет самым продолжительным в этом столетии - его полная фаза продлится 103 минуты, в Минске оно будет с 22.30 до 0.13. Максимальная фаза затмения будет наблюдаться в 23.22, а полностью Луна выйдет из земной полутени в 2.29. Затмение совпадает с апогеем - максимальным расстоянием между Землей и Луной. Это составляет более 406 тысяч км. А вот Марс, наоборот, находится в максимальном приближении к Земле - «всего» 58 миллионов километров. На таком расстоянии в телескоп с увеличением не ниже 150 раз можно разглядеть даже полярные шапки на Марсе. Но на сей раз астрономы не обнадеживают - на Марсе пылевые бури, и разглядеть какие-то детали будет сложно.

Наблюдения за «Кровавой Луной» будут организованы в различных белорусских обсерваториях, в частности, в Витебском государственном университете можно будет наблюдать за ходом затмения с 20.30 27 июля.

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