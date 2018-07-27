В Бобруйском районе нашли шесть гектаров мака
Растения скосили сельхозтехникой
На этом поле больше нет мака - запрещенное растение скосили. Фото: УВД Могилевского облисполкома.
Изменить размер текста:
Огромное поле дикорастущего мака нашли сотрудники ОГАИ Бобруйского РОВД. Шесть гектаров красного мака обнаружили недалеко деревни Телуша. Правоохранители подсчитали: общий вес мака может составить 150 килограммов.
Милиция призвала на помощь сельхозтехнику, и дикорастущий мак скосили.
- Мероприятия в рамках специальной программы «Мак» на территории Могилевской области продолжатся до 15 сентября, - отметили в УНиПТЛ УВД Могилевского облисполкома.
Из мака или из его сока изготавливают опиатные наркотики. Опиаты естественного происхождения и синтетические после конопли занимают второе место по распространению в регионе, отмечают в УВД.
Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»