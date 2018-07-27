В Бобруйском районе нашли шесть гектаров мака

27 Июль 15:57 2018-07-27T16:26:56+03:00

На этом поле больше нет мака - запрещенное растение скосили. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

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Огромное поле дикорастущего мака нашли сотрудники ОГАИ Бобруйского РОВД. Шесть гектаров красного мака обнаружили недалеко деревни Телуша. Правоохранители подсчитали: общий вес мака может составить 150 килограммов.

Милиция призвала на помощь сельхозтехнику, и дикорастущий мак скосили.

- Мероприятия в рамках специальной программы «Мак» на территории Могилевской области продолжатся до 15 сентября, - отметили в УНиПТЛ УВД Могилевского облисполкома.

Из мака или из его сока изготавливают опиатные наркотики. Опиаты естественного происхождения и синтетические после конопли занимают второе место по распространению в регионе, отмечают в УВД.