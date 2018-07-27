2018-07-27T16:34:36+03:00
Общество

Приезжий из Туниса с электрошокером избил как минимум двоих минчан

Мужчина задержан, милиция ищет возможных пострадавших
Алиса МИЕЛОФОН
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Приезжий из Туниса избил незнакомого ему минчанина и пустил в ход электрошокер.Приезжий из Туниса избил незнакомого ему минчанина и пустил в ход электрошокер.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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28-летнего мужчину из Туниса задержали после того, как в Центральное РУВД Минска обратился 25-летний минчанин и рассказал, что около одного из развлекательных заведений его избил незнакомец.

Инцидент произошел 25 июля около трех часов ночи на улице Киселева в Минске. Минчанин и тунисец повздорили, и гость столицы нанес минчанину несколько ударов электрошокером. Один из очевидцев, который пытался разнять их, тоже получил несколько ударов электрошокером в грудь.

- По данному факту проводится проверка, сотрудники милиции полагают, что имеются и другие пострадавшие, - сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова. - В отношении 28-летнего гражданина Тунисской Республики возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, он находится в изоляторе временного содержания.

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