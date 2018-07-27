2018-07-27T17:24:29+03:00
Общество

Влюбленный сжег магазин, чтобы его даму не уличили в растрате

Милиция вычислила и поджигателя, и его подругу-растратчицу
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Мужчина сжег сельский магазин, чтобы его возлюбленную не поймали на растрате. Фото: Червеньский РОВД.Мужчина сжег сельский магазин, чтобы его возлюбленную не поймали на растрате. Фото: Червеньский РОВД.
Изменить размер текста:

На преступление во имя любви пошел житель Червенского района. Мужчина несколько дней назад сжег сельский магазин. Сделал он это, чтобы его возлюбленную, которая работала продавцом в этом магазине, не уличили в растрате.

- Поджигатель пошел на дело ночью. Чтобы проникнуть внутрь, мужчина сломал решетку на окне. Несмотря на то, что сотрудники МЧС прибыли всего за 15 минут, здание успело основательно прогореть, и внутри все было уничтожено, - рассказали в УВД Минского облисполкома.

Поджигателя, который ранее уже был неоднократно судим, вычислили быстро и взяли под стражу. Не составило труда выяснить и мотивы преступления, так что его возлюбленной также придется ответить за растрату.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли