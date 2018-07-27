На экс-начальника управления МТЗ завели уголовное дело
Он подозревается в служебной халатности
На бывшего начальника управления МТЗ завели уголовное делоФото: Сергей ГАПОН
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Правоохранители выяснили, что руководитель одного из управлений тракторного завода из-за небрежного отношения не исполнил своих служебных обязанностей.
- Не исполнил он их при организации работы по взысканию внешней просроченной дебиторской задолженности с субъекта на территории России. Это в последующем повлекло невозможность получить деньги. Указанные действия должностного лица причинили вред МТЗ в размере свыше 19 млн российских рублей, - сообщили belta.by в ГУВД Мингорисполкома.
По материалам милиции прокуратурой Партизанского района Минска в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 428 УК (служебная халатность). Ведется следствие.