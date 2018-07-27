В Борисовском районе шестилетняя девочка попала под колеса грузовика

27 Июль 18:41 2018-07-30T09:29:27+03:00

В Борисовском районе в результате ДТП пострадала 6-летняя девочка. Фото с сайта УГАИ УВД Миноблисполкома

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Авария произошла в четверг, 26 июля, около 14.35 на автодороге Приямино - Велятичи - Выдрица. 34-летний водитель управлял автомашиной Iveco Daily. Рядом с деревней Каменка он совершил наезд на шестилетнюю девочку, сообщила инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова.

Выяснилось, что ребенок вместе с бабушкой вышли из рейсового автобуса на остановке, а на противоположной стороне их ждал дедушка. Внучка, увидев его, резко начала перебегать дорогу и попала под проходящий автомобиль.

В результате ДТП пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой тяжелой степени госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.