В Минске грузовик врезался в троллейбус - пострадала 12-летняя пассажирка
По факту ДТП проводится проверка
В Минске грузовик врезался в троллейбус, в результате пострадала 12-летняя пассажирка общественного транспорта. Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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ДТП произошло в пятницу, 27 июля, в семь часов утра. Грузовой автомобиль ГАЗ ехал по улице Кабушкина со стороны Партизанского проспекта в сторону улицы Машиностроителей в первой полосе.
Водитель автомобиля выбрал неправильную дистанцию до двигавшегося впереди общественного транспорта и врезался в троллейбус №30, который в этот момент подъезжал к остановке, сообщили belta.by в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В результате ДТП 12-летняя пассажирка троллейбуса получила травмы.