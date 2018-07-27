Под Брестом мужчина-волонтер погиб на строительстве церкви
Следователи проводят проверку
Под Брестом волонтер погиб на строительстве церкви. Фото с сайта fotokto.ru
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Несчастный случай произошел в среду, 25 июля, около семи часов вечера в агрогородке Клейники Брестского района.
Брестчанин 1955 года рождения выполнял работы на строящейся церкви. Находясь на деревянном настиле на высоте около 10 метров, он сорвался и упал вниз. От полученных травм мужчина скончался на месте.
- Установлено, что мужчина не был пристегнут страховочным тросом, хотя таковой имелся. В строительстве церкви он принимал участие добровольно и безвозмездно, - сообщил belta.by официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.