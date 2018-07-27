2018-07-27T20:25:46+03:00
Общество

В Бресте после реконструкции открыли музей железнодорожной техники

Надежда СЕРГЕЕВА
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В Бресте после реконструкции открыли музей железнодорожной техники. Фото с сайта belta.byВ Бресте после реконструкции открыли музей железнодорожной техники. Фото с сайта belta.by
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В музее появились новые экспонаты и обновились существующие. Одним из обновлений стал выставочный павильон площадью 130 квадратных метров.

На территории павильона представлены стилизованные макеты железнодорожных вокзалов областных центров Беларуси. Посетители могут познакомиться с хронологией развития стальной магистрали. В тематическом разделе витрины оформлены в виде поездов, расположенными под "перроном с навесом". Там размещены макеты участков железных дорог мира, по которым курсирует мини-состав, воссоздан пейзаж Московско-Брестской железной дороги с типовыми железнодорожными сооружениями образца 1872 года. На выставке можно увидеть коллекции макетов локомотивов, работавших в разные годы на БЖД, и железнодорожных вагонов. Также в новом выставочном зале представлены предметы быта железнодорожников, форма машинистов, отраслевые награды, железнодорожные фонари и локомотивные таблички, пишет belta.by.

В павильоне также установлена информационно-справочная сенсорная панель, содержание которой постоянно обновляется. В нем работает Wi-Fi.

Музей железнодорожной техники открылся в 2002 году. Он входит в список наиболее популярных достопримечательностей Бреста. В январе-июне текущего года там побывали 18 тысяч посетителей.

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