Житель Минского района, который убил родственницу на глазах ребенка, приговорен к 18 годам

27 Июль 21:24 2018-07-27T21:24:36+03:00

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2 декабря 2017 года обвиняемый проник в дом, где ранее проживал с бывшей супругой и детьми. Для этого он разбил стекло во входной двери. В кухне мужчина взял нож и стал преследовать бывшую жену, которая укрывалась в доме.

Позже в присутствии их совместного малолетнего сына и сестры потерпевшей повалил женщину на пол. Чтобы запугать ее, направил клинок ножа в ее сторону и стал угрожать убийством. За женщину вступилась ее сестра. Обвиняемый на глазах мальчика умышленно нанес родственнице удар ножом, от которого та скончалась на месте.

Впоследствии у мальчика развилось психическое расстройство в виде острой реакции на стресс, сообщает belta.by со ссылкой на пресс-службу Минского облсуда.

По решению Минского областного суда, отбывать наказание обвиняемый будет в колонии усиленного режима. Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.