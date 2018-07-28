Под Минском автобус с 30 пассажирами вылетел в кювет: более 10 пострадавших

28 Июль 09:53 2018-07-30T10:04:56+03:00

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27 июля около 15.30 недалеко от деревни Хатежино Минского района произошло ДТП. Автобус опрокинулся в кювет. В салоне было около 30 пассажиров, более 10 человек пострадали.

- За рулем был водитель 1989 года рождения, - передает belta.by. - Управляя автобусом МАЗ, водитель выехал на встречную полосу движения, после чего съехал в кювет, где опрокинулся.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП и тех, кто располагает какими-либо сведениями об аварии. Сообщите об этом по телефонам: (017) 229-06-26, (017) 229-06-27.