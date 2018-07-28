2018-07-30T10:17:50+03:00
Общество

"Кровавая" Луна над Витебском: увидели только самые терпеливые

Облака разошлись только тогда, когда тень Земли уже закрыла Луну [фото]
Наталья ПАРТОЛИНА
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Фото: Андрей ТАВОЛЖАНСКИЙФото: Андрей ТАВОЛЖАНСКИЙ
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В Витебске в ночь с 27 на 28 июля полюбоваться полным лунным затмением смогли только самые терпеливые горожане: небо было затянуто облаками и то, как тень Земли медленно закрывала ночное светило, осталось для наблюдателей тайной. Желающих посмотреть на редкое астрономическое явление было много, люди вышли на улицы, вооружившись биноклями, подзорными трубами и даже любительскими телескопами.

Фото: Андрей ТАВОЛЖАНСКИЙ

Фото: Андрей ТАВОЛЖАНСКИЙ

Фото: Андрей ТАВОЛЖАНСКИЙ

Фото: Андрей ТАВОЛЖАНСКИЙ

Многие зрелища так и не дождались. Облака разошлись только к одиннадцати вечера, и тут уж "кровавая" Луна предстала перед наблюдателями во всей красе. Был виден невооруженным глазом и Марс - маленькая звездочка чуть пониже лунного диска.

Фото: страница в контакте космонавта Олега Артемьева

Фото: страница в контакте космонавта Олега Артемьева

Эти фото фотограф Андрей Таволжанский сделал с обзорной площадки около Успенского собора.

Фото: Андрей ТАВОЛЖАНСКИЙ

Фото: Андрей ТАВОЛЖАНСКИЙ

Фото: Андрей ТАВОЛЖАНСКИЙ

Фото: Андрей ТАВОЛЖАНСКИЙ

А вот так выглядит лунное затмение из космоса. Эти снимки сделал Олег Артемьев - российский космонавт с белорусскими корнями, который сейчас находится на МКС. Десятки человек наблюдали за затмением и в обсерватории Витебского государственного университета имени Машерова.

Фото: страница в контакте космонавта Олега Артемьева

Фото: страница в контакте космонавта Олега Артемьева

Фото: страница в контакте космонавта Олега Артемьева

Фото: страница в контакте космонавта Олега Артемьева

Фото: страница в контакте космонавта Олега Артемьева

Фото: страница в контакте космонавта Олега Артемьева

Фото: страница в контакте космонавта Олега Артемьева

Фото: страница в контакте космонавта Олега Артемьева

Фото: страница в контакте космонавта Олега Артемьева

Фото: страница в контакте космонавта Олега Артемьева

- Было совершенно невероятное зрелище, когда во время полной фазы МКС приблизилась к Луне и Марсу, поравнявшись с ними. Мы дружно махали экипажу МКС руками и вспоминали визит Олега Артемьева к нам в университет! - рассказала Елена Яновская.

В следующий раз "кровавая" Луна будет видна в 2022 году.

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