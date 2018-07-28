«Хотел прокатиться на прицепной цистерне». Пятилетний мальчик попал в реанимацию
Хоть водитель и снизил скорость, у ребенка все равно серьезные травмы
Фото: gaigrodno.by
Изменить размер текста:
Несчастный случай произошел вечером 27 июля в деревне Лелюки Ивьевского района, где пятилетний мальчик отдыхал у бабушки. Мальчишка играл во дворе, калитка была открыта. Мимо проезжал трактор с прицепной цистерной. Водитель заметил мальчишку и снизил скорость.
- Необычное транспортное средство вызвало интерес у мальчика, он решил зацепиться за цистерну, чтобы прокатиться на ней, - рассказывают в УГАИ УВД Гродненского облисполкома. - Однако детской силы не хватило, ребенок не удержался и упал. Водитель, увидев это, тут же остановился.
Ребенок получил серьезные травмы, его забрали в реанимацию местной больницы.