«Хотел прокатиться на прицепной цистерне». Пятилетний мальчик попал в реанимацию

28 Июль 12:58 2018-07-30T10:14:09+03:00

Хоть водитель и снизил скорость, у ребенка все равно серьезные травмы

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Несчастный случай произошел вечером 27 июля в деревне Лелюки Ивьевского района, где пятилетний мальчик отдыхал у бабушки. Мальчишка играл во дворе, калитка была открыта. Мимо проезжал трактор с прицепной цистерной. Водитель заметил мальчишку и снизил скорость.

- Необычное транспортное средство вызвало интерес у мальчика, он решил зацепиться за цистерну, чтобы прокатиться на ней, - рассказывают в УГАИ УВД Гродненского облисполкома. - Однако детской силы не хватило, ребенок не удержался и упал. Водитель, увидев это, тут же остановился.

Ребенок получил серьезные травмы, его забрали в реанимацию местной больницы.