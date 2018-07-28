В Ждановичах рабочий потерял сознание в шахте на пятнадцатиметровой глубине

28 Июль 14:55 2018-07-28T14:56:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел днем 27 июля. В поселке Ждановичи в Минском районе в шахте канализационно-насосной станции на пятнадцатиметровой глубине потерял сознание рабочий. В пресс-службе МЧС сообщают, что накануне мужчина почувствовал себя неважно.

К мужчине быстро приехали спасатели из МЧС - его вытащили из шахты и оказали помощь. После этого забрали в больницу.