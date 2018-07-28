В Ждановичах рабочий потерял сознание в шахте на пятнадцатиметровой глубине
Мужчину спасли, он в больнице
Фото: Архив КП
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Инцидент произошел днем 27 июля. В поселке Ждановичи в Минском районе в шахте канализационно-насосной станции на пятнадцатиметровой глубине потерял сознание рабочий. В пресс-службе МЧС сообщают, что накануне мужчина почувствовал себя неважно.
К мужчине быстро приехали спасатели из МЧС - его вытащили из шахты и оказали помощь. После этого забрали в больницу.