«Это рекорд!» Бобруйчанин поймал сорокакилограммового сома

28 Июль 16:47 2018-07-28T16:48:17+03:00

По словам рыбака, при такой погоде не было шансов поймать другую рыбу

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Впечатляющий улов Николай Шепетов из Бобруйска продемонстрировал на празднике «Большая бард-рыбалка» в Быховском районе. Один из главных этапов праздника - рыболовные соревнования. В этом году в них участвуют 18 человек.

До этого года самым серьезным уловом в «Большой бард-рыбалке» был сом весом 12,5 кг. В этом году рекорд безоговорочно побит: теперешний рекордный сом весит почти в четыре раза больше - 42,5 кг.

- Достал его примерно в 10 утра. Я понимал, что при такой погоде поймать другую рыбу шансов меньше. Поэтому закинул одну удочку, но основной упор все же сделал на сома - повесил живца и работал квоком (приманка, удары которой по воде привлекают сома). И вот результат, - цитирует рыбака belta.by.