«В маске и с бензопилой». Милиция заинтересовалась парнями, которые снимали фильмы ужасов в Кричеве

28 Июль 17:20 2018-07-30T10:30:58+03:00

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Трое молодых людей из Кричева поделились в Инстаграм фотографиями и видео, на которых парень в маске и с включенной бензопилой. Аккаунт, на котором были размещены фото и видео, зарегистрирован на имя Джона Крамера (известного голливудского киногероя фильмов ужасов). Милиция заинтересовалась творчеством молодых людей и принялась искать авторов. Оказалось, что это три 18-летних жителя Кричева.

- Идея сниматься в образе такого персонажа принадлежит одному из друзей. Он же приобрел в интернете соответствующую маску. Именно в ней с заведенной бензопилой товарищи снимали свои ролики и фото поздним вечером в июле возле СШ №8 в микрорайоне Комсомольском и в районе железнодорожного вокзала в Кричеве, а затем разместили их на своем аккаунте. Один играл главную роль, второй снимал все на мобильный телефон и развозил компанию на авто, третий помогал в съемках, - рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

Милиции молодые люди говорят, что снимали все в безлюдных местах и в позднее время. Все делали ради популярности в сети.