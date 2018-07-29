Зарплаты бюджетников вырастут, у врачей уже 1200 рублей

29 Июль 09:54 2018-07-30T10:42:56+03:00

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Сейчас средняя зарплата в бюджетных организациях составляет 752 рубля.

- Планируется, что во втором полугодии 2018 года тарифная ставка для работников бюджетных организаций будет увеличена, - сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Как менялись зарплаты в разных сферах? В образовании средняя сумма - 657 рублей. У учителей 766 рублей, у профессоров - 1350. Средняя цифра в здравоохранении - 774 рубля (у врачей 1203 рубля, у медперсонала - 766). По официальной статистике, в июне зарплаты выросли чуть больше чем на 5%.

Средняя зарплата по Беларуси в июне - 953,7 рубля. В мае было 944 рубля.