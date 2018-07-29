ДТП в Витебске: такси выехало на встречку, врезалось в «Фольксваген» и опрокинулось

29 Июль 12:42 2018-07-29T12:42:15+03:00

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Самое главное: в аварии не пострадал пассажир такси и водитель «Фольксвагена». У девушки, которая была за рулем, травма руки. Сейчас она в больнице.

Как все произошло, понятно по записи видеорегистратора. Такси ехало по улице Гагарина. Девушка за рулем выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Фольксвагеном». Удар отбросил ее «Рено», машина перевернулась на бок.

Все живы.