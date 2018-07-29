Под Оршей перевернулся автобус с 12 пассажирами

29 Июль 15:51 2018-07-29T15:51:31+03:00

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Это случилось около семи вечера 28 июля недалеко от деревни Савищино. За рулем был 56-летний водитель.

- Он не учел особенности, состояние транспортного средства и дорожные условия, съехал с проезжей части в правый кювет и опрокинулся. В это время в автобусе находились 12 пассажиров, - сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

В ДТП пострадала 54-летняя женщина. Ее увезли в больницу. В отношении ДТП проводится проверка.