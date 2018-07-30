В Минске девушки несколько часов стояли в очереди, чтобы получить бесплатную помаду
В магазине косметики MAC проводили акцию: принеси старую помаду - получи новую в подарок
Фото: instagram.com/ilkayyenice
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Акция в торговом центре Galleria Minsk вызвала небывалый ажиотаж. Девушки, которые хотели получить помаду известного бренда, провели в очереди несколько часов. Некоторые и вовсе пришли еще до открытия магазина.
- Хочешь собрать на открытие очередь, раздавай что-то бесплатно. Работает, - комментируют в соцсетях.
Павильон с помадой (и не только) открыли в 10 часов, а уже в 11 акция закончилась. Неизвестно, сколько девушек все-таки стали счастливыми обладательницами новой помады, но предполагаем, что далеко не все.
Кстати, акция проходила не только в Беларуси. Так отмечали мало кому известный праздник - День помады. Интересно, выстраивались ли такие очереди в других странах?